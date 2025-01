Narrador se despede de SBT: ‘Me entreguei 100%’

O SBT anunciou o fim do contrato do narrador esportivo Luiz Alano na última segunda-feira (13). A parceria entre locutor e a emissora teve início em 2020. O vínculo chega ao fim após quatro anos de sucesso por decisão mútua de rescisão de contrato.

Durante o período em que esteve na emissora, Alano narrou competições de destaque, incluindo a UEFA Champions League, Sul-Americana, três edições da Conmebol Libertadores, e as Copas América Feminina e Masculina. O narrador se despediu do canal nas redes sociais e mencionou seu desejo por novos desafios.

- Hoje encerro um ciclo muito especial na minha carreira. Estou saindo do SBT, uma decisão que tomei com o coração cheio de gratidão e a certeza de que é hora de buscar novos desafios... Dei tudo de mim em cada transmissão, em cada projeto. Me entreguei 100%, como sempre faço, porque é assim que acredito que o trabalho deve ser feito: com paixão, dedicação e intensidade - diz parte do texto de despedida.

Comunicado do SBT

A emissora também se manifestou sobre a saída do narrador. Em um comunciado oficial, o canal agradeceu a estadia do profissional na empresa nos últimos quatro anos: "O SBT agradece toda a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Luiz Alano durante esses anos".

Para substituir o narrador, o SBT anunciou recentemente uma contratação de peso. Trata-se de Tiago Leifert. O ex-apresentador do "BBB", reality show da Globo, será membro do time de narradores do canal. Ele será a nova voz das transmissões das partidas da Champions League.

