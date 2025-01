Na Record, Cléber Machado vai ganhar programa ao lado de antigo medalhão da Band

Novo narrador da Record para 2025, Cléber Machado não se limitará apenas à transmissão dos jogos do Brasileirão. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o locutor vai apresentar um programa esportivo ao lado de Paloma Tocci, ex-apresentadora da Band.

O programa "Esporte Record" deve ir ao ar no dia 19 de janeiro, às 23h, depois do "Domingo Espetacular". Além do programa aos domingos, a emissora também estuda a possibilidade de um programa esportivo diário.

Cléber Machado foi um dos principais nomes da Globo nas últimas décadas até a demissão, em março de 2023. Após a saída da emissora líder de audiência, o narrador atuou pelo SBT com a transmissão da Sul-Americana e da Champions League, e na Amazon Prime Video, com a exibição da Copa do Brasil.

Paloma Tocci estava desde 2012 na Band alternando apresentação de programas jornalísticos, como Jornal da Band, e esportivos, como o Band Esporte Clube. A jornalista também passou pela RedeTV! entre 2010 e 2012.