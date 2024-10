Renato Maurício Prado critica Vasco e Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 11:47 • Rio de Janeiro (RJ)

As semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira (1), com as partidas entre Atlético-MG x Vasco e Flamengo x Corinthians. Após polêmicas nas datas dos jogos, o jornalista Renato Maurício Prado criticou a postura do Cruz-Maltino e do Timão em relação à alteração feita pela CBF.

Em participação na live do Flamengo no Uol na segunda-feira (30), Renato Maurício Prado disse que Corinthians e Vasco pensam no prejuízo de Flamengo e Atlético-MG nas semifinais da Copa do Brasil.

- A postura de Vasco e Corinthians é de espertalhões. "Vamos nos dar bem porque o Flamengo vai ficar com cinco ou seis". O Corinthians não será prejudicado em nada, a não ser que não vai enfrentar o Flamengo esfacelado. A CBF agiu muito bem. O que Vasco e Corinthians estão fazendo é chorar. Vai chorar na cama que é lugar quente - disse o comentarista.

Entenda o caso

Por conta da Data Fifa, Flamengo e Atlético-MG entraram com um pedido para que a CBF mudasse a data dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil. Inicialmente, as partidas de volta seriam no dia 17, mas foram adiadas para o final de semana (19 e 20).

A mudança aconteceu, com Vasco e Corinthians sendo contra a medida. Pedrinho, presidente do clube cruz-maltino, repudiou a alteração de data em vídeo publicado nas redes sociais. Nesse sentido, o Timão publicou uma nota, em que considera um "desrespeito" a atitude da CBF, por "comprometer a isonomia entre os clubes e colocar em risco a credibilidade das competições". Além disso, o alvinegro espera que o STJD restabeleça as datas iniciais.

