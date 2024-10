Vasco enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 18:24 • Belo Horizonte (MG)

Rafael Paiva promoveu mudanças no Vasco para enfrentar o Atlético-MG, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. A grande novidade é Puma Rodríguez na ponta direita.

Com a entrada de Puma no ataque, Paulo Henrique fará a lateral direita. Outras alterações feitas por Rafael Paiva é a entrada de Maicon para formar dupla com Léo na zaga. Contra o Cruzeiro, João Victor foi o titular.

Vasco e Atlético-MG se enfrenta na noite desta quarta-feira (2). A bola rola às 19h15, na Arena MRV.

ESCALAÇÃO CONFIRMADA DO VASCO:

Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez e Vegetti.