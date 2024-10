Corinthians reencontra Flamengo na semifinal da Copa do Brasil com só dois remanescentes

Jogadores do Timão aplaudindo a Fiel no Maracanã (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 17:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Corinthians entre em campo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (2), às 21h45, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida marca também a reedição da final da competição de 2022, quando o Rubro Negro foi campeão. No elenco atual, apenas dois jogadores do Timão estiveram naquela decisão.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

➡️Vendas de Malcom no futebol europeu renderam R$ 7,6 milhões ao Corinthians em 2020

Titular e uma das referência no atual time do Corinthians, Yuri Alberto estava presente na final de 2022. O atacante tinha pouco mais de três meses de casa e já era esperança de gols naquele elenco.

Outro remanescente é Fagner. O lateral, que naquele momento estava entre os melhores do país, não vive a melhor fase da sua carreira hoje. Muito por conta da idade já avançada, o jogador não é titular incontestável como foi a maior parte da carreira com a camisa do Timão. Porém, o lateral deve iniciar a partida contra o Flamengo.

Do lado do Rubro Negro a lista é mais extensa. Além de Filipe Luís, que estreia como treinador, e foi titular na final, Gabriel Barbosa, Arrascaeta, David Luiz, Pedro e Léo Pereira também iniciaram aquela partida e seguem no Flamengo. Outros remanescentes no elenco atual que estavam no banco em 2022 são: Ayrton Lucas, Everton Cebolinha e Fabrício Bruno.