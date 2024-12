Tiago Leifert avança para retornar à TV aberta em emissora concorrente da Globo

O apresentador Tiago Leifert pode estar mais perto do que nunca de retornar à TV Aberta. Após três anos saída da Globo, o comunicador encaminha um acerto com a emissora SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). A possível chegada dele faz parte do investimento do canal em transmissões esportivas para a próxima temporada.

De acordo com a apuração do portal F5, da Folha de São Paulo, o ex-funcionário da Globo gostou da proposta feita pelo SBT. A ideia do canal é ter Tiago Leifert como narrador principal dos jogos da Champions League e da Copa Sul-Americana, novas atrações do canal. Além disso, ele também irá comanda o programa esportivo Arena SBT.

A chegada do apresentador na emissora está diretamente ligada a contratação de Boninho. Os dois são próximos e formaram uma dupla de sucesso na Rede Globo no reality show Big Brother Brasil (BBB). Os dois devem ser anunciados oficialmente nas próximas semanas.

Programação do SBT

Com as novas chegadas, a tendência é de que a programação do SBT sofra auterações para o próximo ano. Além do salto no meio esportivo, com a chegada de Tiago Leifert, o canal também deve crescer no meio do entretenimento, com a adição de Boninho. Até o momento, a emissora ainda não detalhou os planos para 2025.