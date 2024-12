Jornalista detona Pedrinho por querer Carille no Vasco: ‘Não tem convicção’

O Vasco está próximo de acertar a contratação de Fábio Carille como novo técnico do clube para a próxima temporada. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. O jornalista Osvaldo Pascoal não aprovou a investida do Cruz-Maltino e detonou o interesse do presidente Pedrinho no ex-treiandor do Santos.

Para o comunicador, o atual mandatário do clube alvinegro demonstra não ter convicção na gerencia do futebol. A crítica de Pascoal foi embasada pelo fato de Renato Gaúcho e António Oliveira também terem sido alvos da gestão do Vasco. O clube se encontra sem treinador fixo desde a saída de Rafael Paiva, em novembro.

- O Pedrinho, que eu tenho o maior respeito, foi um grande jogador de futebol, foi bom comentarista, mas não tem nenhuma convicção como presidente do Vasco. Ele começa procurando o Renato Gaúcho, depois o Tonhão (António Oliveira), e agora está perto de acerta com o Carille. Gente, é tudo diferente - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Ele tem um elenco na mão e pelo o que ele conhece de futebol, precisa entender como montar esse elenco… Hoje, do jeito que o Vasco tá, com os jogadores que tem, o clube não premia o Carille como treinador. Não vai ter três volantes, o lateral que segura, o outro que passa, precisamos entender isso. Minha crítica ao Pedrinho é porque ele viveu tudo isso (e está errando). Acho o Carille um bom treinador, mas que deem a ele um perfil de um time compatível com o dele, ou seja, reativo - concluiu.

Carille no Vasco

Nesta quinta-feira (19), o treinador se reuniu com dirigentes do Cruz-Maltino em uma longa conversa que agradou os dois lados. Nos próximos dias, as partes devem tratar sobre os trâmites finais antes de um anúncio oficial.

Antes de encaminhar o acerto com técnico, a prioridade era Renato Gaúcho, que está livre no mercado após sua saída do Grêmio, mas as questões financeiras emperraram um acerto. Por outro lado, Carille, que também está sem clube desde que deixou o Santos após ter sido campeão da Série B, parece está mais próximo da realidade financeira do Vasco. O comandante possui experiência no futebol brasileiro, além de já ter sido campeão nacional com o Corinthians.