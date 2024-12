Goleiro do Tottenham quase entrega resultado e leva web à loucura: ‘Fora de si’

Fraser Forster, experiente goleiro do Tottenham, foi assunto na partida decisiva contra o Manchester United, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Mesmo depois de abrir 3 a 0 no placar, os Spurs cederam dois gols com falhas bizarras do arqueiro de 36 anos. O segundo erro, que ampliou a pressão dos Red Devils pelo resultado fora de casa, chamou muita atenção de torcedores.

Após receber um recuo de bola, Forster errou o domínio e viu Amad Diallo, que pressionava em alta velocidade, se atirar à bola e marcar o gol. O lance gerou muitos comentários nas redes sociais. Confira!

Web reage à falha bizarra do goleiro do Tottenham

Apesar dos problemas defensivos, o Tottenham conquistou uma vaga na semifinal da Copa da Liga Inglesa, com vitória por 4 a 3. Com o resultado, o time de Ange Postecoglou espera sorteio para saber o adversário na semifinal. Arsenal, Newcastle e Liverpool também estão vivos na disputa pela taça.

Amad Diallo comemorasegundo gol do Manchester United contra o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa (Foto: Ben Stansall/AFP)

