Ex-Globo se revolta com Tiago Leifert por crítica a Vini Jr: ‘Calado é um poeta’

Bruno Gagliasso criticou uma declaração de Tiago Leifert sobre Vini Jr







Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O ator Bruno Gagliasso se revoltou com Tiago Leifert após uma crítica do jornalista a Vini Jr. O apresentador afirmou que o jogador deveria ter comparecido à cerimônia da Bola de Ouro. O comentário do ex-profissional da Globo gerou discussão na internet, e o artista não gostou da opinião.

- O Real Madrid deveria ter viajado. Vini, não cai na pilha do Real Madrid, você deveria ter ido. Deveria ter ido, com o peito estufado, olhar no olho dos jornalistas que não votaram em você, receber o carinho. Se você tivesse ido, seria o campeão moral - começou Tiago Leifert.

- Teria sido absurdamente legal se você tivesse ido. O Rodri não tem culpa, acabou sendo um pouco ferido pelos fatos. Não tem culpa nenhuma. Você deveria ter ido, Vini. Para você ser levado nos braços do povo. Perdeu a oportunidade de ter essa imagem - completou o jornalista, em vídeo no canal "TiaGOL".

O corte foi publicado em diversas páginas do Instagram e, em uma delas, Bruno Gagliasso se revoltou com Tiago Leifert.

- P*** que pariu. Calado é um poeta - disparou o ator.

Em julho deste ano, Vini Jr. também teve rusgas com Leifert. Após a derrota da Seleção Brasileira por 1 a 0 contra o Paraguai. Tiago chamou o jogador de "individualista", que respondeu a acusar o jornalista de tentar criar uma rivalidade entre a torcida e ele.

- O Vini não jogou pela Seleção Brasileira. O Vini estava muito mais preocupado em acertar um drible do que dar uma assistência, por várias vezes ele teve oportunidade lá na esquerda, em vez de ele botar a bola dentro da área, ou cruzar rasteiro, ou tocar para trás, ele voltou e tentou driblar de novo o cara do Paraguai - criticou Leifert na época, que foi respondido por Vini, no X.

- Ele apenas quer colocar o Brasil contra mim e nossa seleção. Menos mal que poucas pessoas assistem a ele - respondeu o jogador.