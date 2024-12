Tiago Leifert duvida de capacidade da torcida do Corinthians para quitar estádio

O jornalista Tiago Leifert duvidou da capacidade da torcida do Corinthians de quitar a dívida da Neo Química Arena. Com apoio das organizadas, o clube paulista iniciou na última semana o projeto "Doe Arena", que busca arrecadar fundo de doações de torcedores para sanar o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal, de R$ 710 milhões.

Apesar de elogiar a iniciativa do Alvinegro, Tiago Leifert não vê o projeto como capaz de arrecadar a quantia necessária para sanar a dívida. Ele ainda classificou como um absurdo o desenvolvimento do débito pelas antigas gestões do clube durante live no próprio canal do YouTube, na última segunda-feira (2).

- A iniciativa do Gaviões é muito legal, de pedir para a torcida ajudar, mas se você for lá para trás e ver como essa dívida foi feita, o que aconteceu, pô é absurdo. Que legal que a torcida tá ajudando. É muito bonito, mas gente são setecentos pau tá? - questionou o jornalista, antes de completar.

- É muito pouco (dinheiro arrecadado até o momento). Vocês ainda vão ficar pagando juros. Não tem como resolver isso aí. Eu acho mesmo, que como comportamento, nesse início da campanha vai ter um pico de doação, mas depois vai cair. Agora, é moda, perto do natal, os torcedores vão ganhar aquele diplominha, vai dar de presente, depois, réveillon, a tendência é cair. Não dá, falta muito. Se a ideia é bater os R$ 700 milhões, não vai dar. Mas é melhor do que nada - concluiu.

Dívida do Corinthians

Em setembro deste ano, o Corinthians organizou uma entrevista coletiva, chamada de “Dia da Transparência”, para detalhar as finanças do clube. Ao todo, o clube alvinegro possui uma dívida no valor de R$ 2,3 bilhões.

Dentro desta quantia, cerca de R$ 710 milhões representam o débito do Timão com a Caixa Econômica Federal referente à construção da Neo Química Arena, em 2014. O financiamento coletivo pretende arrecadar R$ 700 milhões em até seis meses de campanha. A última parcial divulgada foi de R$ 15.186.220,64 arrecadados até a última sexta-feira (29), com mais de 300 mil doações.