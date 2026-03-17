Mauro Naves analisa ausências de Neymar e Hugo Souza na Seleção Brasileira
Brasil disputa amistosos contra França e Croácia no fim do mês
Neymar ficou de fora da última convocação de Carlo Ancelotti antes de fechar a lista oficial dos atletas que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Mesmo tendo jogado durante 90 minutos contra o Corinthians, no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro (com a presença da comissão de 'Carleto'), Neymar ainda foi considerado pelo treinador italiano como distante da condição física ideal.
Hugo Souza foi outra ausência na lista de convocados. O goleiro do Corinthians disputa vaga direta com Bento, do Al-Nassr, que foi escolhido nesta ocasião. Alisson e Ederson preenchem as outras duas vagas.
Em entrevista exclusiva ao Lance!, Mauro Naves fez sua leitura sobre as duas ausências de peso na Seleção Brasileira. ⬇️▶️Confira o vídeo abaixo:
Apesar de ter deixado o atacante de fora, Ancelotti afirmou que, mesmo sem ter sido chamado em nenhuma convocação até agora, Neymar ainda pode aparecer na lista final para a Copa do Mundo, que será divulgada no dia 19 de maio.
— Neymar pode estar na Copa do Mundo. Se ele pode chegar 100% na Copa do Mundo, ele pode estar. Por que não o chamei nessa convocação? Porque não está 100% e preciso de jogadores 100%. Mas como disse, outro discurso é o da lista final. Então, Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, demonstrar suas qualidades e uma boa condição física — explicou o treinador da Seleção Brasileira.
— É uma avaliação física, não técnica. Neymar com bola está muito bem, tem que melhorar fisicamente. Porque para a comissão e para mim não está 100% de suas possibilidades. Ele tem que trabalhar para estar 100% — completou.
Neymar lamenta ausência na convocação da Seleção Brasileira
Presente na Trident Arena, durante disputa da Kings League nesta segunda (16), Neymar se pronunciou sobre a ausência na lista para os amistosos contra França e Croácia, os últimos antes da convocação para a Copa do Mundo. O camisa 10 afirmou estar "chateado".
— Vou falar aqui, porque não dá para deixar passar em branco. Obviamente, estou chateado, triste por não ter sido convocado. Mas o foco continua dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. Nós vamos conseguir o nosso objetivo. Ainda falta uma convocação final e o sonho continua — disse Neymar em entrevista ao Podpah.
