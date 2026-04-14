No quarto episódio da série "Campeão do Mundo com Galvão", Ricardo Rocha destacou os pontos aos quais a Seleção Brasileira deve estar atenta ao longo da Copa do Mundo. Com base na experiência do título conquistado em 1994, o ex-zagueiro acredita que será necessário ter espírito, atenção aos detalhes e coragem para promover mudanças por parte de Ancelotti. A entrevista foi exibida no SBT e na N Sports.

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- Não tem uma fórmula certa para ser campeão, cada Seleção tem suas histórias. A nossa vem muito da união do grupo, porque viemos perdendo a Copa de 90 para ganhar em 94. Era um grupo unido e sabendo o que queria. Mas, normalmente, quem ganha a Copa não termina com o mesmo time que inicia. - iniciou Ricardo.

- É preciso ter espírito de vencedor. Zagallo, com sua contagem regressiva, levava esse espírito e a força, até para esquecer o que já tinha passado. Além disso, é preciso cuidado aos detalhes e coragem de mudar. - encerrou o ex-defensor.

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Ricardo Rocha foi o convidado do quarto episódio da série "Campeão do Mundo com Galvão" (Foto: Divulgação / N Sports)

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Em entrevista a Galvão, Luizão opinou sobre Neymar

Durante o terceiro episódio da série "Campeão do Mundo com Galvão", Luizão não poupou palavras ao ser perguntado sobre a presença de Neymar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa. O ex-atacante deixou claro que acredita que a postura do camisa 10 do Santos dentro e fora de campo pode influenciar na convocação para o torneio.

- Eu acho que o Neymar não quer ir para a Copa - iniciou o ex-atacante.

- Acho que esses jogadores precisam de um técnico forte - complementou se referindo ao elenco atual da Seleção Brasileira.

Durante a conversa, Luizão também lembrou das dificuldades que passou ao representar o Brasil ainda nas categorias inferiores e comparou com as atuais exigências:

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- Tive que alugar um terno para ir à Seleção Infantil - afirmou.

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