Galvão Bueno detalha novo programa no SBT: 'É diferente'

Em entrevista ao Lance!, Galvão Bueno deu detalhes do novo programa que vai apresentar na tela do SBT. O "Galvão FC" estreia na noite desta segunda-feira (2), às 22h30, e promete abordar os principais assuntos do futebol.

— O programa é uma mistura do meu DNA com o do SBT. Nós vamos discutir futebol, polêmica, dar umas porradas. Vai ter plateia, banda. A banda vai ser "Los Buenos", com o Marrom. Vai ter premiação, gameshow. Só não vou jogar dinheiro com aviãozinho por respeito ao Silvio Santos — contou Galvão Bueno.

O "time" do Galvão FC terá o ex-jogador do Corinthians e da Seleção Vampeta, além dos jornalistas Mauro Naves e Mauro Beting. Segundo o próprio Galvão Bueno, a ideia é que a dinâmica tenha o jeito do SBT. Por isso, Marcelo Marrom vai comandar a banda Los Buenos, com direito a plateia.

Em entrevista ao Lance!, Galvão Bueno celebrou a nova parceria com o SBT, que contará com narrações durante a Copa do Mundo de 2026.

— No SBT é diferente. Estou tendo o prazer de encarar esse desafio. É uma emissora diferente, provavelmente a mais querida pelo público. O SBT tem um DNA. A honra de fazer uma Copa do Mundo em uma emissora que me faltava fazer, do Silvio Santos. Sempre peço a bênção ao Silvio quando faço alguma coisa no SBT — revelou o narrador e apresentador.

Galvão Bueno ganha novo programa no SBT (Foto: Divulgação)

Detalhes do novo programa de Galvão Bueno

Figura emblemática do futebol brasileiro, o ex-volante Vampeta, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002 e ídolo do Corinthians, construiu uma trajetória de destaque no futebol nacional e internacional. Com vasta experiência dentro e fora das quatro linhas e forte identificação com o público, o ex-jogador também se consolidou como comentarista esportivo pelo estilo direto, autêntico e bem-humorado.

Mauro Naves, por sua vez, construiu uma carreira de respeito, marcada pela credibilidade, informação precisa e forte acesso aos bastidores do futebol. Ele se junta a Mauro Beting, referência em análise e opinião e integrante do SBT desde 2020, onde participa de transmissões e programas esportivos da emissora. Reconhecido pelo olhar técnico, histórico e aprofundado sobre o esporte, o comentarista se destaca pelo estilo irreverente e personalidade marcante.

O programa também contará com a energia e o bom humor da banda Los Buenos, com o comediante de stand-up, cantor e ator Marcelo Marrom, que promete levar música, interação e entretenimento ao palco, ampliando a atmosfera da atração.

Reunindo diferentes perfis, experiências e visões sobre o futebol, o Galvão FC chega ao SBT com a proposta de reunir grandes personalidades do esporte para promover muitos debates, informação e entretenimento, conectando o público ao universo do futebol com uma linguagem leve, moderna e envolvente.

