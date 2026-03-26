menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Emissora de Galvão Bueno mostra bastidores da Seleção Brasileira nos EUA

Conteúdos serão lançados depois de cada amistoso da Seleção

Lucas Cremonese
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 26/03/2026
15:15
Galvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
imagem cameraGalvão Bueno estreia novo programa no SBT (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Nsports, emissora que tem Galvão Bueno como sócio, conta com a jornalista Gabi Martins nos Estados Unidos, que detalha alguns bastidores da Seleção Brasileira na disputa dos amistosos pré-Copa do Mundo. O canal, inclusive, fez uma parceria inédita com o SBT.

continua após a publicidade

As reportagens são exclusivas para o seu programa fixo, o "Vai, Gabi!". Em seu quadro, Gabi martins mostrará curiosidades sobre o Gilette Stadium em Foxborough e o Camping World Stadium (que recebeu recentemente o Mundial de Clubes da FIFA), as altas expectativas das torcidas brasileira e adversárias e os depoimentos de atletas e comissões técnicas das três seleções envolvidas, além da repercussão dos melhores lances das partidas.

Os conteúdos produzidos irão ser publicados nos dias seguintes dos confrontos brasileiros, assim como todo o material que for destinado as redes sociais, que irá acompanhar a programação original da emissora.

continua após a publicidade
Gabi Martins produz conteúdos exclusivos da Seleção Brasileira direto dos EUA (Foto: Divulgação/Nsports)
Gabi Martins produz conteúdos exclusivos da Seleção Brasileira direto dos EUA (Foto: Divulgação/Nsports)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presidente da CBF Samir Xaud se posiciona contra 'Brasa' em uniforme da Seleção

A CBF determinou a troca da inscrição nos meiões do uniforme titular da Seleção Brasileira. A palavra "Brasa" será substituída por "Brasil" nos equipamentos produzidos pela fornecedora Nike. O presidente Samir Xaud anunciou a mudança nesta quinta-feira (26), em entrevista excluisva à ESPN, em Boston. Contatada, via assessoria de imprensa, a Nike não respondeu até o fim da reportagem.

🤑 Aposte em jogos pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Veja o que disse o presidente da entidade:

-  Pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil, e pelo respeito que eu tenho pela Seleção Brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, não vai ter essa questão de 'Brasa'. Não vai ter, até porque isso é respeito. Eu falo muito em respeito em relação ao nosso uniforme e à nossa bandeira, e o nosso nome é 'Brasil'. Então, vai ter 'Brasil' no nosso meião, e não Brasa - afirmou Xaud.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias