Emissora de Galvão Bueno mostra bastidores da Seleção Brasileira nos EUA

A Nsports, emissora que tem Galvão Bueno como sócio, conta com a jornalista Gabi Martins nos Estados Unidos, que detalha alguns bastidores da Seleção Brasileira na disputa dos amistosos pré-Copa do Mundo. O canal, inclusive, fez uma parceria inédita com o SBT.

continua após a publicidade

As reportagens são exclusivas para o seu programa fixo, o "Vai, Gabi!". Em seu quadro, Gabi martins mostrará curiosidades sobre o Gilette Stadium em Foxborough e o Camping World Stadium (que recebeu recentemente o Mundial de Clubes da FIFA), as altas expectativas das torcidas brasileira e adversárias e os depoimentos de atletas e comissões técnicas das três seleções envolvidas, além da repercussão dos melhores lances das partidas.

Os conteúdos produzidos irão ser publicados nos dias seguintes dos confrontos brasileiros, assim como todo o material que for destinado as redes sociais, que irá acompanhar a programação original da emissora.

continua após a publicidade

Gabi Martins produz conteúdos exclusivos da Seleção Brasileira direto dos EUA (Foto: Divulgação/Nsports)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presidente da CBF Samir Xaud se posiciona contra 'Brasa' em uniforme da Seleção

A CBF determinou a troca da inscrição nos meiões do uniforme titular da Seleção Brasileira. A palavra "Brasa" será substituída por "Brasil" nos equipamentos produzidos pela fornecedora Nike. O presidente Samir Xaud anunciou a mudança nesta quinta-feira (26), em entrevista excluisva à ESPN, em Boston. Contatada, via assessoria de imprensa, a Nike não respondeu até o fim da reportagem.

🤑 Aposte em jogos pelo Campeonato Brasileiro! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Veja o que disse o presidente da entidade:

- Pelo respeito que eu tenho com a bandeira do Brasil, e pelo respeito que eu tenho pela Seleção Brasileira, não tem 'Brasa' no nosso uniforme principal. Isso foi feito em relação à Nike para essa campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que o nosso uniforme é o nosso manto, é o verde e amarelo, não vai ter essa questão de 'Brasa'. Não vai ter, até porque isso é respeito. Eu falo muito em respeito em relação ao nosso uniforme e à nossa bandeira, e o nosso nome é 'Brasil'. Então, vai ter 'Brasil' no nosso meião, e não Brasa - afirmou Xaud.