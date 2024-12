Técnico do Vitória brinca com chance de ter Gabigol no elenco

Gabigol afirmou que gostaria de jogar na região do Nordeste um dia, em entrevista ao podcast "Podpah" na segunda-feira (10). Na declaração, o atacante mencionou a torcida do Vitória como uma das mais apaixonadas do Brasil. Assim, o técnico Thiago Carpini brincou com a possibilidade de contar com o artilheiro no Leão.

continua após a publicidade

➡️ Futuro de Gabigol: veja os possíveis destinos do atacante

Em entrevista à TNT, Carpini admitiu que o Vitória procura nomes para reforçar a equipe na próxima temporada. Porém, nenhum reforço do "tamanho" de Gabigol.

— Não desse tamanho (risos). Existem bons nomes no radar, a gente vem monitorando. Manter o Alerrandro também é uma prioridade. Mas não é essa permanência que vai colocar o Vitória na prateleira dos que conseguem fazer grandes investimentos. O clube ainda vem em uma reconstrução. Temos que manter equilíbrio e pés no chão. Ainda não é o momento de grandes investimentos — afirmou o treinador.

continua após a publicidade

— Sobe-se o sarrafo dentro da realidade que foi em 2024, mas não muita coisa. Ainda somos um time de operários, que busca boas oportunidades no mercado. Dentro disso, talvez fazendo algum esforço maior para determinadas posições, alguns pilares dentro da equipe, mas sempre com cautela e prudência — completou Carpini.

A prioridade do Vitória no ataque é a permanência de Alerrandro. Artilheiro do Brasileirão 2024 ao lado de Yuri Alberto, o centroavante pertence ao Red Bull Bragantino.

continua após a publicidade

Alerrando foi o centroavante do Vitória em 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Clubes e torcidas do Nordeste em alta

Em 2025, a Série A do Brasileirão terá cinco representantes da região — Fortaleza, Bahia, Vitória, Sport e Ceará —, um número inédito na era dos pontos corridos. Os dois primeiros estão classificados para a Libertadores da próxima temporada, que terá dois nordestinos pela primeira vez na história do torneio.

O elogio de Gabigol às torcidas dos clubes do Nordeste se justifica, inclusive, pelos números. Com 36.353 presentes por jogo, o Bahia teve a quarta maior média do Brasileirão como mandante. O Fortaleza foi sétimo no mesmo ranking, com 31.934 por partida. Por fim, o Vitória foi 12º, com média de 23.289 torcedores a cada duelo no Barradão.

Além disso, os dois times nordestinos que subiram da Série B para a Série A foram justamente os de maior média na segunda divisão. O Ceará liderou, com 28.150 torcedores por partida, e o Sport ficou em 2º, com 16.446.