Comentarista discorda de Gabigol por declaração sobre o futebol brasileiro; veja

Um dia após se despedir do Flamengo no Maracanã, Gabigol participou do podcast "PodPah" na última segunda-feira (9). Durante a conversa, o atacante falou sobre a carreira no futebol brasileiro. A declaração foi citada pelo jornalista Rodrigo Bueno, da ESPN, que discordou.

- A minha carreira toda foi feita no Brasil e não me arrependo de nada. É melhor ficar aqui e brigar pra ser campeão do que ficar em décimo no Campeonato Inglês. Na minha cabeça é isso - comentou Gabigol.

- Você é um piloto. "Ah, eu preciso ir para a Fórmula 1 porque é a melhor categoria? Prefiro ganhar a Stock Car do que ficar em 10º na Fórmula 1". Eu prefiro ficar em 10º na Fórmula 1. Eu prefiro ficar em 10º na NBA do que ser campeão do NBB. A Europa, querendo ou não, é a nata do futebol - disse Bueno.

Revelado pelo Santos, Gabigol brilhou pelo Peixe até ser negociado com a Inter de Milão. Pelo clube italiano, o atacante não viveu grande momento e foi emprestado para o Benfica, onde também não teve boa fase. O jogador retornou ao Santos e se destacou novamente até ser comprado pelo Flamengo.