Comentaristas da ESPN elegem favoritos ao título das principais ligas europeias

A temporada europeia 2025/26 está cada vez mais próxima de iniciar. Às vésperas da estreia, os maiores clubes do mundo estão em fase final de preparação. Nesta sexta-feira (15), os torcedores já poderão acompanhar a rodada de estreia da Premier League e LaLiga, enquanto a Série A italiana começa apenas no próximo dia 23. De olho no retorno do calendário europeu, os comentaristas da ESPN projetaram os favoritos ao título na Espanha, Inglaterra e Itália, para a temporada 2025/26. Confira.

Premier League

Mário Marra (ESPN)

De acordo com o especialista em futebol internacional, não tem favorito para levar o título da Premier League nesta temporada e ficou dividido em três palpites: Liverpool, Manchester City e Arsenal. Mário Marra destacou o potencial da equipe comandada por Pep Guardiola, por mais que tenha passado batido na última temporada.

Segundo o comentarista, o Liverpool passa por transição no elenco e está montando um time que pode se tornar muito forte no decorrer da temporada. Já o Arsenal, com a contratação de Gyokeres, atacante suceo, pode surpreender. Antes de finalizar, o jornalista elegeu a possibilidade de títulos para cada equipe: 40% Arsenal, 35% Liverpool e o City com 25%.

André Donke (ESPN)

O comentarista André Donke elegeu o Liverpool como o principal favorito ao título da Premier League na temporada 2025/26. Segundo ele, a equipe está pronta para ser campeã e se reforçou muito bem, fortalecendo o time titular e dando mais profundidade ao elenco.

Antes de finalizar, o jornalista elogiou a primeira temporada do técnico Arne Slot no comando da equipe. Ele destacou ainda que com o trabalho mais consolidado, é de se imaginar que o time esteja ainda mais entrosado.

LaLiga

Fernando Nardini (ESPN)

O especialista em futebol espanhol elegeu o Barcelona como favorito ao bicampeonato da LaLiga. Fernando reforçou que o time está pronto e destacou que Lamine Yamal e Raphinha, junto com as contratações pontuais, podem fazer a diferença.

O jornalista enfatizou que Real Madrid e Atlético de Madri são times ainda em construção e não enxerga que conseguirão conquistar títulos ainda nesta temporada.

Gustavo Zupak (ESPN)

Zupak também enxerga o Barcelona como favorito título espanhol. O comentarista reforçou que a transição Ancelotti/Alonso pode atrapalhar a temporada do Real e deu favoritismo ao clube catalão pela sequência de trabalho do Hansi Flick, misturado com o poderoso ataque formado por Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski ainda reforçado por Rashford.

Série A

Gian Oddi (ESPN)

Gian Oddi vê uma disputa acirrada pelo título italiano nesta temporada. Segundo o jornalista, Inter e Napoli disputarão a taça da Série A. Apostando suas fichas em uma das equipes, escolheu a Napoli, principalmente pelo treinador.

Segundo ele, enquanto a Inter aposta num treinador inexperiente, o Napoli tem Antonio Conte, um vencedor nato, atual campeão e que pode fazer a diferença com todas as contratações para a nova temporada.

Leonardo Bertozzi (ESPN)

Leo Bertozzi também deu favoritismo para o Napoli. O jornalista enfatizou que os reforços podem ajudar a equipe a conquistar o bicampeonato italiano, em especial pela chegada de Kevin De Bruyne, que fará parceria com Lukaku.

Segundo ele, a Napoli tem um time bastante competitivo e promissor. Enquanto a Inter tem tudo pra ser a grande rival nessa disputa, mas destacou que Antonio Conte em competições de pontos corridos é sempre um nome a ser levado em consideração.