Denílson revela se convocaria Neymar para a Seleção e diz: ‘Cabeça fria’

Em meio a boa fase de Neymar no comando de ataque do Santos, o comentarista Denilson Show declarou se convocaria o astro para a Seleção Brasileira, em entrevista exclusiva ao Lance!. Existe a expectativa do astro estar presente nos dois compromissos do Brasil, em setembro, contra Chile e Bolívia, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Neymar está na minha lista, apesar de não ter que provar nada para ninguém. É um jogador diferente, pela qualidade que ele tem, mas o importante é que ele continue tendo essa sequência de jogos. Acho que é o quinto ou sexto jogo seguido que ele joga e está cada vez mais se sentindo mais à vontade em campo, sentindo mais confiança, chamando a responsabilidade - disse, antes de completar.

- Ele precisa ter um pouquinho mais de cabeça fria, estou sentindo ele muito nervoso dentro do campo. Acho que ele está vivendo um momento diferente, que é lutar para não cair, é um time que não está pensando em ser campeão. Ao longo da carreira dele, ele sempre jogou para ser campeão e protagonista. Ele segue tendo o protagonismo, mas dessa vez, na parte de baixo da tabela. Então, deve ser difícil administrar esse turbilhão de sentimentos - finalizou Denilson.

continua após a publicidade

Desde o retorno do calendário nacional, Neymar atuou por 90 minutos em seis partidas. Com mais minutagem em campo, o astro brasileiro vem recuperando a sua melhor forma física e pode estar presente na próxima convocação de Carlo Ancelotti, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Santos volta a campo neste domingo (17), contra o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Neymar garantido para o confronto, a bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis.

continua após a publicidade

Neymar vive a expectativa de ser convocado por Ancelotti

Recuperando seu melhor momento, Neymar vive a expectativa de ser convocado por Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nos próximos 04 e 09 de setembro, respectivamente. O craque brasileiro soma 24 jogos nesta temporada e vem atuando por 90 minutos, em todas as partidas, desde o retorno do Mundial de Clubes.

Neymar não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023. A boa fase no comando do ataque do Santos chama a atenção de Carlo Ancelotti, que analisa as possibilidades de contar com o camisa 10. A lista oficial para os jogos contra Chile e Bolívia será divulgada no próximo dia 25, às 11h (de Brasília).

Neymar vive a expectativa de voltar a defender a Seleção (Foto:Vitor Silva/CBF)



