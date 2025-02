O Fulham contou a ajuda de Rodrigo Muniz para avançar às oitavas da Copa da Inglaterra. Ex-Flamengo, o atacante marcou dois gols na vitória por 2 a 1, neste sábado, fora de casa.

Com os gols marcados, Rodrigo Muniz chegou a nove marcados em 26 partidas na atual temporada. Um dos tentos, inclusive, teve a participação de outro ex-jogador rubro-negro e alvo do Palmeiras no mercado da bola: Andreas Pereira.

Ex-Flamengo, Rodrigo Muniz comemora gols na Copa da Inglaterra (Foto: Divulgação/Fulham)

No duelo deste sábado contra Wigan, o atacante de 23 anos balançou as redes pela primeira vez aos 23 minutos do primeiro tempo ao aproveitar o cruzamento de Sessegnon pela esquerda.

O segundo veio na segunda etapa logo depois os donos da casa empatarem. Andreas Pereira fez um belo cruzamento para Muniz nas costas da zaga. O atacante aproveitou a oportunidade, saiu na cara do goleiro e bateu colocado, marcando o gol da vitória e da classificação.

Pelo Fulham, Rodrigo Muniz tem 895 minutos e se tornou uma das peças principais do time. Ele é o artilheiro da equipe na Copa da Inglaterra com três gols marcados.

Gols do ex-Flamengo repercutem na web

Com atuação de gala neste sábado, Rodrigo Muniz foi bastante exaltado nas redes sociais. Internautas apontaram a qualidade do jogo do ex-Flamengo, além de classifica-lo como um dos melhores centroavantes do mundo no futebol. O nome do jogador, inclusive, foi ligado à Seleção por alguns torcedores.

