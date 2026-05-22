Neto corneta jogador e aponta 'craque perfil líder' em empate do Corinthians

O Corinthians empatou com o Peñarol em 1 a 1, na última quinta-feira (21), no Uruguai, pela 5ª rodada da Copa Libertadores. Após a partida, o ex-jogador Neto, cornetou o volante André, que foi apontado como o "pé de rato" da partida.

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Apesar disso, o ídolo do Timão comemorou o empate, que garantiu a classificação da equipe paulista para as oitavas de final do torneio na liderança do Grupo E. Neto elogiou a atuação de Zakaria Labyad, autor do gol de empate do Corinthians.

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— A verdade é que o Corinthians poderia ter vencido o jogo com facilidade. Só o Yuri Alberto perdeu uns quatro ou cinco gols. O Zakaria Labyad foi o craque do jogo. Fez o gol. A entrada do Garro melhorou o time. O Lingard não chutou uma bola no gol. Mas está tudo bem, empataram o jogo. Mas o pé de rato foi o André. Agora, é pensar no Atlético-MG, pelo Brasileirão, para sair da zona de rebaixamento — disse o ex-jogador.

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Como foi Peñarol x Corinthians?

Texto por: Guilherme Lesnok

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

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O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

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Lance de Peñarol x Corinthians pela Libertadores (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)