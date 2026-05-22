Atacante perde gol inacreditável na Sul-Americana: 'Bizarro'

Racing e Caracas ficaram somente no empate por 2 a 2, nesta quinta-feira (21). Com esse empate, o Botafogo garantiu a classificação para próxima fase da Copa Sul-Americana. No entanto, o foco deste jogo foi o gol perdido por Maravilla Martínez aos 35 minutos da segunda etapa.

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O atacante teve e oportunidade de finalizar sem nenhuma marcação e chance de defesa para o goleiro, mas acabou não conseguindo balançar as redes próximo ao fim do jogo. O gol perdido causou grande repercussão entre internautas.

Gol perdido pelo Racing na Sul-Americana

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O confronto foi marcado por lances incomuns. Logo no início de jogo, no primeiro minuto da partida, Rojas marcou contra e colocou o a equipe visitante na frente do placar. Quatro minutos depois, Martirena empatou para o Racing, deixando tudo igual no El Cilindro.

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A equipe argentina conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Maravilla Martínez converteu uma cobrança de pênalti. A penalidade foi marcada pelo árbitro após um toque na axila do defensor do time venezuelano, que estava caído no chão.

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Na segunda etapa, o Caracas pressionou e alcançou o empate em lance controverso. Aos 29 minutos, o goleiro Tagliamonte espalmou. A bola ficou quicando em cima do travessão. Ele não conseguiu socar para escanteio e foi empurrado. Gudiño jogou para as redes. O árbitro não deu a falta e confirmou o gol. O VAR não foi acionado.

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Empate que beneficiou o Botafogo

O resultado do confronto entre as equipes argentina e venezuelana definiu matematicamente a classificação do Alvinegro para a próxima fase da competição continental. O Caracas somou nove pontos e também garantiu vaga nos playoffs pré-oitavas. O time venezuelano enfrentará um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores. O Racing acumulou apenas cinco pontos e foi eliminado da competição.

O Botafogo enfrenta o Caracas na próxima quarta-feira (27/5), às 19h, na Venezuela. A partida será a última rodada da fase de grupos. O time brasileiro buscará garantir a melhor campanha geral da Copa Sul-Americana. Essa posição proporcionaria a vantagem de decidir os confrontos de mata-mata em casa até as semifinais.