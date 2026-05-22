Zakaria faz referência a Memphis em Peñarol x Corinthians e viraliza: 'Não teve'

O empate do Corinthians diante do Peñarol por 1 a 1, pela Libertadores, repercutiu entre os torcedores nas redes sociais, principalmente pela comemoração de Zakaria Labyad. Autor do gol que garantiu a liderança do Grupo E ao Timão, o meia imitou o tradicional gesto de Memphis Depay e viralizou entre os corintianos.

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A provocação bem-humorada tomou conta da web logo após a partida em Montevidéu. Isso porque Memphis sentiu dores na panturrilha e ficou de fora do confronto, mas Zakaria decidiu "representar" o companheiro ao marcar o primeiro gol dele com a camisa alvinegra desde a chegada ao clube, em fevereiro.

Nas redes sociais, diversos torcedores repercutiram a comemoração do marroquino.

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Veja a repercussão:

O lance aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Kaio César e rebote do goleiro Aguerre na tentativa de Pedro Raul, Zakaria apareceu livre para completar para o fundo das redes e garantir o empate do Corinthians.

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Logo depois do gol, o meia colocou os dedos próximos aos ouvidos, repetindo a tradicional comemoração eternizada por Memphis Depay ao longo da carreira.

Veja o gol:

Como foi o jogo?

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

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Corinthians segue invicto na competição (Foto: Dante Fernandez / AFP)

O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

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