Torcedores do Corinthians não perdoam gol perdido por Yuri Alberto: 'Irritante'

O Corinthians empatou com o Peñarol em 1 a 1, nesta quinta-feira (21), no Uruguai, pela 5ª rodada da Copa Libertadores. Durante o segundo tempo, o atacante Yuri Alberto teve uma oportunidade clara de gol para dar a vitória ao Timão, mas desperdiçou.

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O caso aconteceu durante o segundo tempo da partida. O cronômetro marcava 50 minutos, quando o camisa 9 arrancou sozinho, em uma bela jogada individual. Ao passar por dois defensores, o atacante do Timão ficou de frente com o goleiro Aguerre.

Apesar da chance clara nos pés, Yuri Alberto ao finalizar, bateu sem precisão e o arremate saiu pela linha de fundo. Nas redes sociais, torcedores do Corinthians não perdoaram a chance perdida pelo jogador. Veja abaixo:

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Texto por: Guilherme Lesnok

O Peñarol abriu o placar no primeiro tempo após gol em bola parada. Trindade cobrou escanteio, e Maxi Oliveira subiu mais alto que a defesa do Corinthians para abrir o placar. A equipe uruguaia ainda teve outro gol marcado, com Umpiérrez, mas o lance foi anulado por impedimento no início da jogada. O Corinthians buscou o empate e terminou a primeira etapa em alta, com chances criadas por Kaio César, Labyad e André, mas sem conseguir balançar as redes.

O Corinthians insistiu na segunda etapa e foi premiado aos 17 minutos. Kaio César cruzou, Pedro Raul desviou e viu o goleiro fazer a defesa. No rebote, Labyad mandou para o gol e empatou a partida. Precisando da vitória, o Peñarol se lançou ao ataque em busca do gol e acabou deixando mais espaços para o Corinthians, que, no entanto, não conseguiu aproveitar os contra-ataques. Aos 47, Yuri Alberto teve a grande chance para a virada, mas parou no goleiro Aguerre. Aos 50, em nova oportunidade, o camisa 9 mandou para fora.

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