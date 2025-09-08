Técnico campeão mundial admite incômodo com Ancelotti na Seleção: ‘Não é verde e amarelo’

Com as prateleiras cheias de títulos, Abel Braga admite incômodo com o italiano Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira. Em entrevista para o ‘Ge’, o ex-comandante de Internacional e Fluminense não contestou a qualidade do trabalho, mas lamentou a ausência de treinadores brasileiros, que sofrem muita pressão por conta dos resultados.

— Me incomoda. Não estou falando da qualidade do cara, todo mundo que o conhece pessoalmente diz que ele é muito bom. Só que você abre o paletó e a pele não é verde e amarela. Os cinco títulos mundiais foram conquistados por brasileiros, então fica uma certa tristeza, porque ninguém acredita em treinador brasileiro, por conta de resultados, nos clubes é a mesma coisa - disse o ex-treinador.

Abel admitiu ter recebido uma sondagem para assumir o comando da Seleção Brasileira e reforçou que o treinador italiano tem menos pressão por ser estrangeiro. No entanto, ele questiona as atuações da equipe na estreia de Ancelotti.

— O primeiro jogo do Ancelotti foi feio, péssimo, time nervoso, atrás. Me surpreendeu no dia seguinte ver os comentários. Não se falava da atuação, se falava que o Brasil estava mais próximo da Copa. Se fosse o Dorival, Diniz, não ia ser assim, seria porrada o tempo todo. Como teve esse alívio pela imprensa, isso puxou para os outros jogos - afirmou Abel Braga.

Abel vê Seleção Brasileira longe do hexa

O ex-treinador não acredita que a Seleção Brasileira conquistará o hexa nesta próxima Copa do Mundo. Para ele, a geração liderada por Endrick e Estêvão irá conquistar o título mundial com a Seleção Brasileira.

— Espero estar errado, mas eu não acredito que vai ser campeão mundial. Ainda vai esperar mais um pouco. Essa outra leva, com Endrick, Estêvão, esses caras vão conquistar. São todos fora de série — opinou.

Antes de finalizar, Abel falou sobre a situação de Neymar e reforçou que também não convocaria o craque nas atuais condições. No entanto, destacou que em boas condições, sempre chamaria o camisa 10 do Santos .

— Tem que ter um ambiente bom, todo mundo com o mesmo objetivo. Isso acho que está sendo um início interessante com o Ancelotti. Não chamaria o Neymar hoje, mas chamaria sempre (em boas condições físicas). Ele preocupa demais o adversário — finalizou.