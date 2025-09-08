Zebra na altitude? Vidente aponta o vencedor de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra a Bolívia, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília). Para a ocasião, o vidente Luís Filho, do canal “Renascer das Cartas”, apontou um favoritismo para os comandados de Carlo Ancelotti no confronto.

Durante a análise, o tarólogo destacou que o Brasil encontrará grandes dificuldades ao longo dos 90 minutos, por conta da altitude. Além disso, ele também afirmou que a equipe encontrará alternativas para fugir da pressão e incomodar a Bolívia neste confronto.

Por outro lado, Luís Filho apontou que os bolivianos tem boas chances de incomodar a equipe de Carlo Ancelotti. Para ele, a estratégia de muita intensidade e movimentação da equipe adversária, pode neutralizar o estilo de jogo do Brasil.

Em uma visão geral, o vidente reforçou que a partida será bastante estratégica e disputada. A vitória poderá ser construída nos detalhes. Um empate não está descartado, mas a tendência é que a altitude de 4.100 metros dificulte o jogo da Seleção Brasileira. Apontando um favorito, Luís Filho destacou que a concentração poderá ser fundamental para o Brasil conquistar a vitória.

Seleção Brasileira encerra preparação para encarar a Bolívia

Já classificado à Copa do Mundo, o Brasil realizou na manhã desta segunda-feira (8) o último treino na Granja Comary, em Teresópolis. A equipe deverá ter uma escalação bastante modificada para enfrentar a altitude de 4.150 metros. Mas o técnico Carlo Ancelotti garante que o time vai em busca da vitória.

A provável escalação do Brasil para encarar a Bolívia tem Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Quem também deve jogar na Bolívia é Jean Lucas. O volante do Bahia ficou de fora da relação no jogo com o Chile, no Maracanã, mas está garantido no grupo que jogará em El Alto.