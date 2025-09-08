Decisão de Ancelotti sobre Samuel Lino divide opiniões na web: ‘Abaixa a bola’
Atacante treinou entre os titulares para o jogo contra a Bolívia
A Seleção Brasileira encerrou a preparação para o confronto contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Já classificado, o Brasil deve ir a campo com uma equipe bastante modificada para encarar os mais de 4.100 metros de altitude, da cidade de El Alto. A bola rola às 20h30 (de Brasília), nesta terça-feira (9).
No entanto, a provável escalação do técnico Carlo Ancelotti não agradou aos torcedores nas redes sociais. Com mudanças em todos os setores, o italiano testou o trio de ataque com Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino, do Flamengo.
A escolha pelo atacante rubro-negro dividiu a opinião dos internautas. Para os flamenguistas, o sentimento é de esperança e apreensão. Enquanto alguns comemoram a escolha de Carlo Ancelotti e brincam com os rivais, há quem esteja preocupado com os mais de 4.100 metros de altitude.
Por outro lado, os rivais questionaram a presença do atacante entre os titulares da Seleção Brasileira. Um dos torcedores chegou a se referir a Samuel Lino como “VitóriaMAN”, em alusão a sua melhor atuação desde seu retorno ao Flamengo. Na ocasião, o jogador marcou dois gols e contribuiu com três assistências, na goleada por 8 a 0. Confira a reação dos torcedores.
Com 28 pontos somados em 17 partidas, o Brasil já garantiu sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Ancelotti encerram a disputa das Eliminatórias contra a Bolívia, nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília).
Confira a provável escalação da Seleção Brasileira
Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.
