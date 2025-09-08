menu hamburguer
Torcedores do Flamengo reprovam decisão de Ancelotti: ‘No morro’

Carlo Ancelotti deu dicas da escalação no último treino

imagem cameraCarlo Ancelotti em coletiva da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP))
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/09/2025
14:21
  • Matéria
A Seleção Brasileira realizou na manhã desta segunda-feira (8) o último treino na Granja Comary, em Teresópolis, antes do confronto com a Bolívia na altitude de 4 mil metros de El Alto. No esboço do time titular, Samuel Lino, atacante do Flamengo, é preterido. A decisão de Ancelotti incomodou torcedores rubro-negros, que se preocupam com o desgaste físico que o jogador sofrerá na altitude.

A tendência é que, além da entrada do atacante do Flamengo, tenha novidades em todos os setores. A provável escalação do Brasil para encarar a Bolívia tem Alisson; Wesley (Vitinho), Fabrício Bruno, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Samuel Lino, Luiz Henrique e Richarlison.

Samuel Lino, do Flamengo, em treino pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Flamengo se prepara para enfrentar o Juventude

Na tabela, o Flamengo lidera o Brasileirão com 47 pontos, resultado de 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas em 21 partidas. O Juventude ocupa a 18ª posição, somando 21 pontos, com seis vitórias, três empates e 12 derrotas. No último confronto entre as equipes, o Flamengo aplicou uma vitória histórica por 6 a 0 no Maracanã.

A bola rola neste domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

