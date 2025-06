O narrador Tiago Leifert se juntou à multidão que se emocionou com a história de superação de Luis Enrique após a conquista da Champions League pelo PSG. O treinador recebeu diversas homenagens após o título sobre a Inter de Milão em referência à filha, Xana, que morreu em 2019, aos nove anos, vítima de câncer ósseo. Em uma delas, a torcida do time francês estendeu um bandeirão que reproduziu a cena de pai e filha na primeira conquista do torneio pelo espanhol, pelo Barcelona.

Comovido, Tiago Leifert comentou sobre a homenagem a Luis Enrique na final da Champions League e relembrou a batalha que a própria filha, Lua, agora com quatro anos, tem enfrentado.

– Luis Enrique é uma pessoa especial, um cara diferente, mesmo. Não deve ser fácil. Eu queria dizer que eu não posso imaginar, mas imaginar eu consigo, infelizmente. Imaginar, eu consigo. Tenho muito respeito pelo Luis Henrique, muito. Essa luta aí é dura. A minha filha está bem, viu, pessoal? Tá na luta, mas tá bem. Ela é forte, a bichinha tá há dois anos muito bem. Estamos na luta ainda, mas tá bem – disse Leifert, emocionado, na transmissão do SBT.

Lua é fruto do casamento de Tiago Leifert com a também jornalista Daiana Garbin. Aos onze meses de vida, foi diagnosticada com retinoblastoma, um tipo de câncer ocular desenvolvido na retina. Desde então, a família lidera a campanha "De Olho nos Olhinhos", com foco no diagnóstico precoce e na conscientização sobre a doença, o tumor ocular mais comum em crianças.

Veja o momento de Tiago Leifert na transmissão e a homenagem à filha de Luis Enrique

Bandeirão da torcida do PSG em homenagem ao treinador Luis Enrique e sua filha (Foto: Reprodução/TNT)