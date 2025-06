Ousmane Dembélé, craque do PSG, foi eleito pela Uefa o melhor jogador da Champions League de 2024/25. O atacante protagonizou a conquista inédita dos franceses no continental, com oito gols e seis assistências em 15 partidas ao longo do torneio.

Na decisão, o camisa 10 serviu Desiré Doué e Kvaratskhelia para o segundo e o quarto gols de seu time, e superou nomes como Raphinha, Lamine Yamal e Lautaro Martínez, que também estavam cotados para a honraria individual.

🏆 Com Dembélé craque, PSG domina prêmios da Champions

Doué, inclusive, foi eleito o melhor jovem da competição. Os dribles desconcertantes se somaram aos dois tentos na decisão e lhe renderam o prêmio. No 11 ideal da Champions, o Paris Saint-Germain reinou, com sete atletas eleitos para a formação.

1️⃣1️⃣ O 11 IDEAL DA CHAMPIONS LEAGUE

GOL: Gianluigi Donnarumma - PSG

LTD: Achraf Hakimi - PSG

ZAG: Marquinhos - PSG

ZAG: Alessandro Bastoni - Inter de Milão

LTE: Nuno Mendes - PSG

MEI: Vitinha - PSG

MEI: Declan Rice - Arsenal

PTD: Lamine Yamal - Barcelona

PTE: Raphinha - Barcelona

ATA: Ousmane Dembélé - PSG

ATA: Desiré Doué - PSG

Na decisão europeia, o Paris de Luis Enrique aniquilou a Inter de Milão em goleada por 5 a 0. Hakimi, Doué (2), Kvaratskhelia e Mayulu anotaram os tentos da goleada em Munique, que marcou o primeiro título europeu do clube.

