Torcida do Fluminense se irrita com atuação de jogador emprestado: 'Não serve'

Emprestado pelo Fluminense ao Coritiba, Joaquín Lavega brilhou mais uma vez na noite desta segunda-feira (25). A atuação do jogador contra o Bahia, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, irritou torcedores do Tricolor das Laranjeiras nas redes sociais.

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Sem oportunidades no clube carioca, o meia-atacante uruguaio chegou ao Coxa no começo do ano e tem conseguido cada vez mais destaque. Nos últimos jogos, Lavega foi titular e, contra o Bahia, marcou um bonito gol e deu uma assistência no Couto Pereira. O time paranaense venceu por 3 a 2, de virada.

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Nas redes sociais, torcedores do Fluminense se irritaram com a atuação do jogador. Para muitos tricolores, o uruguaio deveria ter recebido mais oportunidades no Rio de Janeiro. Veja o gol e os comentários abaixo:

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Lavega, emprestado pelo Fluminense, comemora gol no Brasileirão pelo Coritiba (Foto: João Heim/Zimel Press/Folhapress)

Veja o gol de Lavega e os comentários

Uruguaio não brilhou no Fluminense

O jogador foi pouco utilizado em 2025, tendo apenas cinco partidas pelo Tricolor. Dessa forma, as partes acertaram a ida para o clube paranaense, que disputará a Série A do Brasileirão nesta temporada.

Lavega chegou ao Rio de Janeiro com status de grande promessa do futebol uruguaio e firmou vínculo até o final de 2029 com o Fluminense. Destaque no River Plate, do Uruguai, apareceu na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian.

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Ao longo da temporada, passou por três treinadores no Fluminense e recebeu poucas oportunidades em campo. Renato Gaúcho, em entrevista, afirmou que ele e Lezcano ainda não estavam prontos para atuar e por isso não eram acionados. Com Zubeldía, chegou a ser testado na lateral esquerda por ser canhoto, assim como Renê e Fuentes.

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