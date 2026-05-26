Torcida do Fluminense se irrita com atuação de jogador emprestado: 'Não serve'
Meia-atacante não teve muitas oportunidades no Tricolor das Laranjeiras
- Matéria
- Mais Notícias
Emprestado pelo Fluminense ao Coritiba, Joaquín Lavega brilhou mais uma vez na noite desta segunda-feira (25). A atuação do jogador contra o Bahia, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, irritou torcedores do Tricolor das Laranjeiras nas redes sociais.
Colombianos reagem à convocação de Arias para a Copa do Mundo: ‘Outra vez’
Fora de Campo
Veja gols em Coritiba x Bahia: Lavega e Breno Lopes viram para o Coxa
Fora de Campo
Ivete Sangalo no jogo do Brasil; veja histórico da cantora em eventos esportivos
Fora de Campo
Sem oportunidades no clube carioca, o meia-atacante uruguaio chegou ao Coxa no começo do ano e tem conseguido cada vez mais destaque. Nos últimos jogos, Lavega foi titular e, contra o Bahia, marcou um bonito gol e deu uma assistência no Couto Pereira. O time paranaense venceu por 3 a 2, de virada.
➡️Colombianos reagem à convocação de Arias para a Copa do Mundo: 'Outra vez'
Nas redes sociais, torcedores do Fluminense se irritaram com a atuação do jogador. Para muitos tricolores, o uruguaio deveria ter recebido mais oportunidades no Rio de Janeiro. Veja o gol e os comentários abaixo:
Veja o gol de Lavega e os comentários
Uruguaio não brilhou no Fluminense
O jogador foi pouco utilizado em 2025, tendo apenas cinco partidas pelo Tricolor. Dessa forma, as partes acertaram a ida para o clube paranaense, que disputará a Série A do Brasileirão nesta temporada.
Lavega chegou ao Rio de Janeiro com status de grande promessa do futebol uruguaio e firmou vínculo até o final de 2029 com o Fluminense. Destaque no River Plate, do Uruguai, apareceu na lista de melhores jovens jogadores do mundo do jornal inglês The Guardian.
Ao longo da temporada, passou por três treinadores no Fluminense e recebeu poucas oportunidades em campo. Renato Gaúcho, em entrevista, afirmou que ele e Lezcano ainda não estavam prontos para atuar e por isso não eram acionados. Com Zubeldía, chegou a ser testado na lateral esquerda por ser canhoto, assim como Renê e Fuentes.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
➡️Aposte em gols do Fluminense! *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias