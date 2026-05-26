Santos e Deportivo Cuenca se enfrentam na noite desta terça-feira (26) pela Sul-Americana em uma partida decisiva para a equipe comandada por Cuca. Na lanterna do Grupo D, o time ainda pode se classificar, inclusive na primeira colocação, mas, para isso, precisa de uma grande combinação de acontecimentos. Para aquecer o evento, um vidente analisou as possibilidades que estão em jogo no confronto e projetou um vencedor.

continua após a publicidade

➡️Santos x Deportivo Cuenca: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-Americana

Além de vencer o seu jogo e tirar três gols de diferença no saldo, o Santos precisa torcer para uma derrota do San Lorenzo para o Recoleta para se classificar. De acordo com Carlos, do canal "Universo Tarot", as cartas apontam que o Peixe terá abertura de caminhos, confiança forte e conseguirá aproveitar as oportunidades criadas, culminando em resultados positivos.

➡️CBF e clubes se reúnem para discutir criação de nova liga

Apesar das boas perspectivas, o jogo pode ser burocrático no início. As cartas apontaram certa dificuldade nos primeiros momentos do confronto, devido ao objetivo da equipe visitante de segurar os ímpetos do Santos de maneira defensiva. Mas, ao final da análise, o vidente apontou que o resultado será favorável à equipe comandada por Cuca.

continua após a publicidade

Snatos precisa vencer e contar com uma derrota do San Lorenzo para classificar (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

Santos inicia preparação para decisão na Sul-Americana e anuncia ingressos a R$ 5 para sócios

A partida será disputada às 21h30 (de Brasília), e o Santos precisa vencer e torcer por uma derrota do San Lorenzo para manter chances de classificação direta. O cenário mais provável, em caso de vitória, é a disputa dos playoffs contra equipes eliminadas da Libertadores.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e na lanterna do Grupo D da Sul-Americana, o Peixe vive momento delicado e enfrenta forte pressão da torcida. A insatisfação aumentou após o time abrir o placar em 12 partidas na temporada e sofrer o empate ou a virada em oito delas.

continua após a publicidade

➡️ Simule os jogos do seu time na Sul-Americana!

Diante desse cenário, o clube anunciou ingressos limitados para sócios pelo valor de R$ 5. A compra deve ser realizada pelo site do Sócio Rei. O reconhecimento facial é obrigatório tanto no momento da compra quanto no acesso à Vila Belmiro.

🤑 Aposte em jogos da Sul-Americana! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável