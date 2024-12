O elenco principal do Fluminense se reapresenta no dia oito de janeiro e fará pré-temporada no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro. Os atletas devem estrear no Campeonato Carioca diante do Madureira entre os dias 25 e 26 de janeiro.

No entanto, o Tricolor contará com alguns nomes se reapresentando no dia dois de janeiro para o início do estadual. O Time de Guerreiros contará com alguns atletas que não foram muito aproveitados na reta final do Campeonato Brasileiro e outros nomes da base que não vão para Copinha, como Riquelme Felipe, Wallace Davi e Isaque.

Nesse momento, Fluminense e Mano Menezes conversam por uma renovação de contrato para 2025, embora ainda não haja acordo assinado. Com isso, não existe uma definição se o treinador estará à beira do gramado na estreia do Time de Guerreiros contra o Sampaio Corrêa, entre os dias 11 e 12 de janeiro, ou se Marcão irá dirigir a equipe.

Além do Campeonato Carioca, o Tricolor também irá se preparar para a Copa do Brasil, uma vez que inicia o torneio na primeira fase, que será em fevereiro. O elenco busca dar uma resposta na próxima temporada após um 2024 muito ruim e lutando contra o rebaixamento do Brasileirão até a última rodada.

Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho, local em que o clube fará pré-temporada em 2025 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Importância da pré-temporada para o Fluminense

O início de 2024 do Fluminense foi prejudicado pelo encurtamento do período de pré-temporada por conta da disputa do Mundial de Clubes em 2023. Os atletas retomaram os treinos no fim de janeiro devido ao período de 30 dias de férias.

continua após a publicidade

Além disso, o elenco comandado na época por Fernando Diniz precisou acelerar a preparação visando a Recopa. Os confrontos contra a LDU ocorreram nos dias 22 de fevereiro, em Quito, e 29 de fevereiro, no Maracanã.

Internamente, a questão do tempo de pré-temporada foi considerado um fator chave para o insucesso do Fluminense em 2024. O Tricolor também sofreu com diversas lesões que podem estar relacionadas ao início do ano.