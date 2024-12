Apesar das conversas entre Fluminense e Mano Menezes por uma renovação, os torcedores do clube não aprovam a permanência do treinador. Em enquete feita no canal do Tricolor no WhatsApp do Lance!, 76% reprovam a continuidade do trabalho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O gaúcho fez um grande trabalho de recuperação com o Time de Guerreiros, tendo assumido a equipe na 14ª rodada e na lanterna do Brasileirão. Em 25 jogos na competição, o técnico levou o clube à 14ª colocação e classificou para a Copa Sul-Americana.

Ainda assim, 542 pessoas de 713 votantes optaram pela ruptura do trabalho no fim do ano e buscar um novo treinador. Mano Menezes tem contrato até o dia 31 de dezembro, mas conversa com o clube pela continuidade.

continua após a publicidade

Além da enquete, o treinador não possui grande aceitação nas arquibancadas do Maracanã. Nos últimos jogos do Fluminense em casa, o nome do comandante era um dos mais vaiados pelos torcedores quando anunciado no telão do estádio.

Veja números de Mano Menezes no Fluminense

Campeonato Brasileiro:

- 7ª melhor campanha desde a sua chegada (40 pontos somados)

- 4º pior ataque desde a sua chegada (24 gols marcados)

- 2ª melhor defesa desde a sua chegada (18 gols sofridos)

- 53% de aproveitamento com o Fluminense

- Saiu da 20ª colocação e encerrou na 13ª colocação

continua após a publicidade

Copa do Brasil:

- Eliminação nas oitavas de final para o Juventude

- Não venceu na competição (uma derrota e um empate)

Libertadores:

- Classificação nas oitavas de final sobre o Grêmio nos pênaltis

- Eliminado nas quartas de final para o Atlético-MG por 2 a 1 no agregado