Fluminense e Mano Menezes conversam por uma renovação contratual após o fim do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O comandante ainda não assinou um novo vínculo com o Tricolor, mas o trabalho do treinador é bem avaliado internamente pela campanha de recuperação no Brasileirão. O profissional foi responsável por livrar o Time de Guerreiros da lanterna e levar para a Copa Sul-Americana.

Novas reuniões e conversas estão programadas para os próximos dias, onde Mano Menezes deve assinar seu contrato com o Fluminense. O clube tem cinco competições para 2025 e espera acelerar o planejamento para o próximo ano.

O Tricolor já decidiu não comprar em definitivo Marquinhos e Jan Lucumí, enquanto atletas que tiveram poucas oportunidades com o treinador também não devem seguir. Felipe Melo não foi procurado pela diretoria, Felipe Alves não permanecerá e Gabriel Pires deve ser negociado.

Contratado em julho, Mano Menezes assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2024 e via seu vínculo se encerrando. Apesar de não ter um apoio total das arquibancadas, o treinador é um nome que agrada e que cabe no orçamento.

