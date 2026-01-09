Depois de uma temporada recheada de títulos, o Flamengo já tem alvos definidos para a janela de transferência de janeiro. Alexandre Lozetti, jornalista da Globo, apontou uma 'notícia ruim' para o Rubro-Negro nesse período.

Em apresentação na Gávea, o presidente BAP revelou o orçamento bilionário que o Flamengo tem para contratações nas próximas temporadas. Para Lozetti, o anúncio pode mudar a postura dos clubes em negociações com o Rubro-Negro.

- A notícia ruim de todo mundo saber da condição financeira do Flamengo é essa. O Flamengo fala: 'Olha, quero contratar um jogador seu', e o clube responde: 'com o tanto de dinheiro que você tem, e quer pagar 30? Não, pode me pagar 200' - analisou Alexandre Lozetti no "Tá na Área", do Sportv.

Flamengo faz proposta por Andrew e entra em disputa com o Botafogo

O Flamengo fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

O Flamengo ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.

Com seis meses restantes de contrato e livre para firmar um pré-acordo com qualquer equipe, Andrew também recebeu uma proposta do Botafogo, clube onde iniciou a carreira profissional antes de se transferir para o futebol português em 2021. Do lado do jogador, pesa também a questão esportiva: na Gávea, brigaria por posição com Rossi, ídolo do Flamengo, enquanto em General Severiano seria titular absoluto.