Vitor Sérgio aponta ex jogadores do Flamengo que aceitaria de volta

Em um conteúdo produzido pelo influenciador digital Silvonei, o jornalista da TNT Sports Vitor Sérgio Rodrigues avaliou quais ex-jogadores do Flamengo seriam bem-vindos de volta. Nomes polêmicos como Gabigol, Andreas Pereira, Hugo Souza e Jorge Jesus foram colocados em pauta na dinâmica. Confira as respostas abaixo;

VSR responde dinâmica sobre ex-jogadores do Flamengo

Hugo Souza: "Talvez aceitasse pensando no futuro, hoje não precisa. Rodinei acho que sim, está jogando bem, mais experiente"

Fabrício Bruno: "Eu aceitaria sim"



Everton Ribeiro: "Justamente pela linda história que o Everton Ribeiro construiu, eu não aceitaria; ele poderia ser criticado e acabar arranhando a idolatria. A história do Flamengo está escrita, muito bem escrita"

Andreas Pereira: "Eu não aceitaria porque acho que ele chegaria sem o direito de errar. Na época em que ele cavava para voltar para o Flamengo, eu já dizia que ele não deveria voltar, pensando nele. Ele chegaria em um clube onde não teria o direito de errar"

Gabigol: "Acho que ele se encaixa no argumento do Everton Ribeiro. Ele já saiu de um jeito esquisito, então eu não aceitaria"

Lucas Paquetá: "Eu aceitaria, sem pensar duas vezes"

Jorge Jesus: "Não aceitaria agora porque acho que o Filipe Luís tem que ficar, mas em uma futura saída do Filipe eu aceitaria. O Flamengo tem que se livrar do fantasma do Jorge Jesus"

Vitor Sergio Rodrigues analisou situação de ex-jogadores do Flamengo (Foto: Reprodução)

Rubro-Negro busca atacante no mercado

A principal investida do Flamengo no mercado tem sido por um centroavante de mobilidade para disputar posição com Pedro. O clube chegou a fazer investida por Kaio Jorge, do Cruzeiro, mas esbarrou em negativas da Raposa. Apesar disso, a diretoria segue monitorando nomes e a tendência é trazer um nome forte para o comando de ataque, sobretudo com a saída de Juninho e a escassez no setor.

