Torcida organizada divulga nota após invasão no CT do Santos; confira os bastidores

Após a invasão das torcidas organizadas ao CT Rei Pelé, motivada pela goleada por 6 a 0 sofrida pelo Santos diante do Vasco, no Morumbis, uma nota oficial foi divulgada.

A Torcida Jovem publicou um comunicado na última segunda-feira (19), relatando detalhes da conversa com os jogadores, entre eles o capitão e ídolo Neymar.

No domingo (16), o Santos foi derrotado pelo Cruz-Maltino pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais, parte da torcida organizada virou de costas para o gramado em protesto contra a atuação da equipe.

Mais de 54 mil torcedores comparecem no duelo entre o Santos e o Vasco no Morumbis, no último domingo (17), contra o Vasco. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Bastidores:

Em nota, a Torcida Jovem afirmou que Neymar e Willian Arão foram os jogadores mais participativos na reunião, ao lado do diretor executivo Alexandre Mattos.

O assessor especial da presidência do Santos, Júnior Bozzella, também esteve presente no bate-papo realizado no estacionamento do CT Rei Pelé.

A organizada exigiu a contratação de reforços para o elenco santista e ressaltou que o encontro teve como objetivo “uma conversa franca”, além de expor sua insatisfação com a postura da equipe em campo. A torcida ainda esclareceu que, ao chegar ao CT, outro grupo de santistas já realizava um protesto no local.

No sábado (16), o presidente Marcelo Teixeira visitou a sede da Torcida Jovem, na Zona Leste de São Paulo, para esclarecer dúvidas dos associados. Entre os temas abordados estavam o processo de reestruturação do clube, melhorias no programa de sócios, o modelo de gestão SAF, o projeto da nova Vila Belmiro e outros assuntos de interesse da torcida.

Teixeira também informou que o Santos mandará seus jogos no Pacaembu durante as obras do novo estádio. O gramado sintético será substituído por grama natural em um processo conduzido pelo clube.

No momento da invasão ao CT Rei Pelé, o presidente não estava presente, pois cumpria um compromisso profissional em sua empresa de comunicação.