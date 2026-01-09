Torcedores do Flamengo avaliam novo alvo na janela: 'Muito válido'
Rubro-Negro apresentou proposta pelo jogador de 25 anos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo tem um novo alvo na janela de transferências, e muitos torcedores do Rubro-Negro já avaliaram uma possível chegada do atleta nas redes sociais. Depois de uma grande temporada em 2025, a diretoria prepara um elenco ainda melhor para Filipe Luís.
Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador formado pelo Botafogo
Fora de Campo
Ana Thaís Matos liga alerta para o Flamengo: ‘Está perdendo’
Fora de Campo
Depois da saída de Matheus Cunha, o Flamengo entendeu que precisa de um goleiro para ser reserva imediato ou disputar posição com Rossi. Por isso, o Rubro-Negro abriu negociações e fez uma oferta para Andrew, do Gil Vicente. O arqueiro de 25 anos também é alvo do Botafogo, clube que o revelou.
➡️Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro
Nas redes sociais, desde que a informação do interesse do Flamengo começou a circular, os torcedores já começaram a deixar suas opiniões. Para a maioria, Andrew seria uma boa opção para o estrelado elenco do Rubro-Negro. Veja os comentários abaixo:
➡️Flamengo anuncia transmissões internacionais gratuitas no YouTube
Veja comentários dos torcedores sobre novo alvo na janela
Flamengo faz proposta por Andrew e entra em disputa com o Botafogo
O Flamengo fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.
O Flamengo ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Com seis meses restantes de contrato e livre para firmar um pré-acordo com qualquer equipe, Andrew também recebeu uma proposta do Botafogo, clube onde iniciou a carreira profissional antes de se transferir para o futebol português em 2021. Do lado do jogador, pesa também a questão esportiva: na Gávea, brigaria por posição com Rossi, ídolo do Flamengo, enquanto em General Severiano seria titular absoluto.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias