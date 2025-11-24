Chances perdidas em Internacional x Santos chamam atenção: 'Incrível'
Equipes se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
O primeiro tempo do confronto entre Internacional e Santos, desta segunda-feira (24), pela 35ª rodada do Brasileirão, terminou em 1 a 0 para o time Colorado. Apesar disso, a vantagem do clube gaúcho poderia ter sido maior, isso se a equipe de Ramón Diaz tivesse aproveitado as chances claras.
Nas redes sociais, torcedores do Internacional lamentaram a quantidade de oportunidades desperdiçadas ao longo dos 45 minutos. O atacante Borré foi o responsável por protagonizar o maior número de desperdícios.
O camisa 19 teve, ao todo, duas boas chances para marcar contra o Santos. A primeira aconteceu aos 29 minutos, quando Borré recebeu um lançamento na medida e saiu livre de frente para o goleiro Brazão, que antecipou a jogada e conseguiu cortar antes do chute.
Aos 39 minutos, o atacante voltou a ter uma chance clara para balançar as redes. Dessa vez, ele se encontrou livre, com a bola no pé, na marca do pênalti para finalizar. O chute saiu sem força e no meio do gol, o que tornou a defesa de Brazão fácil.
Torcedores do Internacional se revoltaram com a atuação do atacante. No Beira-Rio, os presentes ensaiaram uma vaia ao jogador. Veja a repercussão abaixo:
