Gol em Internacional x Santos gera recado a Vojvoda: 'Não pode'

O Santos teve um primeiro tempo apagado contra o Internacional, nesta segunda-feira (24), no Beira-Rio, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Apesar disso, a equipe retornou melhor do intervalo e empatou momentaneamente o confronto com o atacante Barreal.

O meia não começou entre os titulares, mas ao entrar em campo, melhorou de forma visível a equipe do Peixe. Diante do cenário, torcedores do Alvinegro aproveitaram o gol do meia para mandar um recado ao técnico Juan Pablo Vojvoda.

De forma quase que unânime, a torcida do Santos apontou que o argentino não pode ser reserva na atual equipe do clube. Veja a repercussão abaixo: