Barreal analisa empate do Santos com Internacional e lamenta permanência no Z4

O artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro, Álvaro Barreal, comentou sobre o empate com o Internacional na noite desta segunda-feira (24), no Beira-Rio.

Com o resultado, o time permaneceu na zona de rebaixamento, com um ponto de diferença para o Vitória, o primeiro clube fora do Z4.

O jogador entrou no segundo tempo da partida e recebeu uma assistência de Guilherme para marcar seu nono gol na competição.

— Feliz por ajudar o time. Não conseguimos ganhar, mas ainda temos finais e temos que vencer. A gente veio para ganhar o jogo. Infelizmente, não conseguimos. Temos que seguir trabalhando. Na sexta, outra final. Levantar a cabeça e seguir. O grupo não vai desistir. Temos time para ganhar, salvar o Santos. O que queremos é ficar na Série A — disse, no gramado, em entrevista ao SporTV.

O próximo compromisso do Santos será diante do Sport, nesta sexta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe acumula apenas 3 vitórias em 18 partidas jogando longe de casa no Campeonato Brasileiro e não vence há 17 anos o Internacional no Beira-Rio.

Guilherme deu a assistência para o gol de Barreal no segundo tempo do jogo contra o Inter. (Foto: Leo Piva/ Santos FC)

Números da partida:

Internacional 1-1 Santos (24/11/2025)

Grandes chances: 4 x 0

Finalizações: 24 x 4

Finalizações no gol: 4 x 2

Posse de bola: 54% x 46%

Passes: 509 x 434

Escanteios: 5 x 0

Desarmes: 18 x 16

Eficiência nos duelos: 53% x 47%

Cartões amarelos: 0 x 2