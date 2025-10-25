Soberania Tricolor? IA crava os resultados de Fluminense x Inter e São Paulo x Bahia
Equipes entram em campo neste sábado (25)
A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro promete agitar a briga pela classificação à Libertadores, com duelos decisivos que podem redefinir as posições na tabela. Neste sábado (25), o Fluminense entra em campo às 17h30, no Maracanã, para enfrentar o Internacional. Às 21h30, o São Paulo recebe o Bahia no Morumbis. De olho nisso, o Lance! pediu para o Chat GPT, ferramenta de inteligência artificial, cravar os resultados das partidas.
Fluminense x Internacional
Estacionado na 7ª posição, com 41 pontos, o Fluminense busca a vitória para se consolidar cada vez na zona de classificação para a Libertadores. Já o Internacional, precisa do resultado para ganhar mais conforto na tabela de classificação.
De acordo com a ferramenta, o Fluminense deve começar dominando as ações ofensivas da partida e abre o placar logo cedo com o artilheiro Germán Cano. Ainda na primeira etapa, o Internacional chega ao empate com uma cobrança de falta do meia Alan Patrick.
Na segunda etapa, as chances continuam aparecendo para as duas equipes. No entanto, é o Fluzão quem consegue balançar as redes e sair com os três pontos. Já nos acréscimos, o lateral Samuel Xavier dará a vitória ao Tricolor.
São Paulo x Bahia
Segundo a IA, o confronto entre São Paulo e Bahia será marcado pela competitividade entre as equipes. Apontando para um vencedor, a ferramenta destacou que o tricolor paulista vencerá o confronto por 1 a 0, com um gol de pênalti do atacante Luciano.
Caso confirmada a vitória do São Paulo, a equipe chegaria aos 41 pontos, podendo assumir até a 8ª colocação. Já o Bahia pode assumir a 4ª colocação, caso consiga construir um resultado positivo no Morumbis.
