menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Thiago Silva revela sonho antes de se aposentar no Fluminense: 'Um dos últimos'

Zagueiro está próximo de encerrar a carreira

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/10/2025
05:21
Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
imagem cameraThiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro Thiago Silva falou sobre a expectativa para a semifinal da Copa do Brasil, durante o sorteio dos mandos de campo realizado nesta quarta-feira (22), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O capitão do Fluminense, que já conquistou o torneio em 2007, demonstrou confiança e emoção ao comentar o novo desafio, e indicou que encara a competição como uma das últimas grandes oportunidades de título da carreira.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense tem surpresa nos treinos e pode ganhar reforço contra o Internacional

— Eu acredito que é um grande desafio, como tem sido toda a nossa temporada. A gente teve a oportunidade de disputar o Mundial, e esse foi um dos principais desafios do ano. Agora, consequentemente, vem a semifinal da Copa do Brasil, passando por grandes fases. Eu tive a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil antes de ir para a Europa, e acredito que iremos trabalhar muito e preparar esse grande confronto da melhor maneira possível. Eu também acredito que será um dos últimos títulos da minha carreira. Então, como eu comecei, eu gostaria de terminar. Mas nem sempre os nossos planos são os planos de Deus. O importante é trabalhar, se preparar da melhor forma possível, para a gente terminar a temporada bem – e, depois do Brasileiro, enfrentar o Vasco nessa semifinal — disse Thiago.

O sorteio definiu que Fluminense e Corinthians farão o segundo jogo das semifinais em casa, diante de Vasco e Cruzeiro, respectivamente. Caso avance, o Tricolor também decidirá a final no Rio de Janeiro, já que a partida de volta da decisão será sediada pelo vencedor do confronto entre Vasco e Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Fluminense x Vasco na Copa do Brasil

As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais serão disputadas nos dias 17 e 21 de dezembro. O Tricolor decide o duelo no dia 14 com mando de campo, no Maracanã. A primeira partida, com mando do Cruz-Maltino, também deve ser no principal estádio da cidade.

Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Thiago Silva comemora gol em Fluminense x Bahia (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias