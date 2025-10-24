São Paulo não tem centroavantes à disposição de Crespo; veja como está o DM

O São Paulo vive um momento conturbado não apenas na tabela do Campeonato Brasileiro, mas também em seu departamento médico, o que reflete diretamente no desempenho do time dentro das quatro linhas. O assunto é ainda mais delicado pelo fato de todos os centroavantes que poderiam estar à disposição da comissão técnica liderada por Hernán Crespo estarem lesionados neste momento.

O Tricolor já havia perdido Calleri, Ryan Francisco e André Silva, todos com lesões graves e um prazo maior de recuperação, problemas que tiram o trio desta temporada. Apenas Dinenno, que foi submetido a uma artroscopia no joelho e também é desfalque, volta a jogar ainda em 2025.

O centroavante foi contratado no meio do ano justamente para suprir a ausência dos três primeiros, mas também acabou se machucando. Com vínculo até o final do ano, o futuro de Dinenno no São Paulo ainda é incerto.

A artroscopia para limpeza do menisco realizada no jogador é uma cirurgia minimamente invasiva feita com microcâmera e instrumentos finos para tratar lesões meniscais que não precisam de sutura. O objetivo é remover fragmentos soltos, aparar bordas irregulares e lavar a articulação, o que ajuda a reduzir este quadro de dores que o atleta estava enfrentando.

Lesões de outros centroavantes do São Paulo

O primeiro a se lesionar foi justamente Calleri, até então titular na equipe tricolor. O argentino rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em abril e se recupera de cirurgia.

Depois, foi a vez de André Silva, que havia assumido a titularidade, sofrer duas lesões ligamentares no joelho direito em agosto.

Por fim, Ryan Francisco, uma das apostas da base do São Paulo, que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo.

