Flamengo tem expulso no início, perde para o Volta Redonda e segue sem vencer no Carioca

O Volta Redonda venceu o Flamengo por 3 a 0 neste sábado (17), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Ainda com o sub-20, o Rubro-Negro perdeu Carbone por expulsão logo aos 10 minutos. MV, Rafael Castro e Dener fizeram os gols dos donos da casa.

Com o resultado, o Mais Querido segue com apenas um ponto somado em três partidas e ocupa a quinta colocação do Grupo B — com dois jogos a mais que o lanterna Maricá. Já o Voltaço lidera o Grupo A com seis pontos em duas partidas.

Volta Redonda x Flamengo: como foi o jogo?

O Flamengo foi do céu ao inferno em dez minutos no Raunilo de Oliveira. Aos 8', os Garotos do Ninho chegaram a balançar a rede adversária com Douglas Telles, mas a arbitragem assinalou impedimento de Joshua na origem da jogada. Três minutos depois, o lance que condicionou a atuação rubro-negra: Carbone recebeu o segundo cartão amarelo — os dois por faltas duras sobre Catatau — e deixou a equipe em desvantagem numérica.

Com um jogador a mais, o Volta Redonda passou a controlar o jogo, ocupou o campo ofensivo e explorou os corredores. Bruno Pivette optou por não mexer no time logo após a expulsão e, seis minutos depois, a superioridade do Voltaço foi convertida em gol. Catatau avançou pela direita e cruzou para MV finalizar e abrir o placar.

A única finalização de perigo do Flamengo antes do intervalo ocorreu aos 45 minutos, em chute de Daniel Sales defendido por Avelino. Do outro lado, os donos da casa seguiram criando chances em volume e intensidade. Bruno Barra acertou o travessão em finalização de média distância, e Dener levou perigo em cabeçada no último lance da primeira etapa.

Se a situação do Rubro-Negro já era difícil ao final do primeiro tempo, ficou ainda mais no início da do segundo. Logo aos cinco minutos, Wagninho levantou a bola pela direita, e Rafael Augusto apareceu sozinho na segunda trave para cabecear e para ampliar a vantagem do Volta Redonda.

O Voltaço voltou a assustar aos 10'. Ygor Catatau recebeu cruzamento de Wellington Silva e, também de cabeça, estufou a rede de Léo Nannetti. Contudo, após revisão do VAR, a arbitragem assinalou impedimento no lance e evitou o terceiro dos donos da casa.

Sem resposta, o Flamengo pouco conseguiu ficar com a bola e via o Volta Redonda dominar as ações ofensivas. Aos 28', mais um gol anulado de Catatau, desta vez por impedimento de Blanco na origem no lance.

A pressão dos mandantes deu resultado aos 36 minutos. Wagninho recebeu pela intermediária direita e cruzou na cabeça de Dener, que acertou o canto para fazer 3 a 0 para o Voltaço. Assim, vitória dos donos da casa no Raulino de Oliveira.

Flamengo e Volta Redonda se enfrentam pela segunda rodada do Campeonato Carioca (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O que vem por aí?

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (21) e enfrenta o Vasco no Maracanã, às 21h30 (de Brasília); a expectativa é que alguns jogadores do elenco principal sejam relacionados. No mesmo dia, às 19h, o Volta Redonda visita o Botafogo no Estádio Nilton Santos. Ambos jogos são válidos pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

✅FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA X FLAMENGO

2ª rodada — Campeonato Carioca 2026

📆 Data e horário: sábado, 17 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ);

🥅 Gols: MV, aos 17'/1ºT (1-0); Rafael Castro, aos 5'/2ºT (2-0); Dener, aos 36'/2ºT (3-0);

🟨 Cartões amarelos: Carbone x2 (FLA);

🟥 Cartões Vermelhos: Carbone, aos 11'/1ºT (FLA)

🏟️ Público: 4.587 pessoas;

💰 Renda: R$ 148.930,00;

ESCALAÇÕES:

VOLTA REDONDA (Técnico: Rodrigo Santana)

Avelino; Wellington Silva (Kauã Ubá), Rafael Castro, Alan e Lucas Adell; Dener (João Victor), Bruno Barra e PK (Blanco); Ygor Catatau, MV (Juninho) e Wagninho.

FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti)

Léo Nannetti; Daniel Salles (Ryan Roberto), Iago, João Victor e Carbone; Pablo Lúcio, Kaio Nóbrega (Gusttavo) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Wanderson), Alan Santos (David Viana) e Joshua (Lucas Vieira).

ARBITRAGEM:

🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

🚩 Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Gustavo Mota Correia

📺 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

