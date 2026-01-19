Desejado pelo Orlando City, zagueiro Iago pode deixar o Flamengo

O zagueiro Iago está prestes a deixar o Flamengo e migrar para a MLS. O defensor de 20 anos, que participou das três partidas do rubro-negro do Campeonato Carioca até aqui, está em tratativas com o Orlando City.

continua após a publicidade

➡️Bruno Pivetti analisa derrota do Flamengo para o Volta Redonda: 'Covardia'

Iago foi o capitão e um dos destaques da equipe sub-20 do Flamengo que conquistou o Mundial da categoria no ano passado. Na final com o Barcelona, disputada no Maracanã, ele marcou o gol de empate por 2 a 2 nos acréscimos e, depois, acertou uma das cobranças na decisão por pênaltis.

O zagueiro irá completar 21 anos em abril, e desde o segundo semestre do ano passado integra o grupo principal de Filipe Luís. O problema é que ele vem tendo poucas chances, o que deveria se acentuar este ano a partir da chegada de Vitão ao clube.

continua após a publicidade

O zagueiro de 1,88m tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, e poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube na metade do ano. A definição sobre a saída do clube deverá ser definida esta semana após reunião entre o diretor de futebol, José Boto, e o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. A informação foi divulgada inicialmente pelo "GE".

Enquanto não define a situação, Iago segue treinamento normalmente com o Flamengo para a sequência do Campeonato Carioca. Na quarta-feira (21), o rubro-negro faz o quarto jogo na competição, no clássico com o Vasco, no Maracanã. E a tendência é de que o time alternativo seja mais uma vez escalado.

continua após a publicidade

Iago durante comemoração do título Mundial do Flamengo sub-20 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.