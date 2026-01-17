Wallace Yan deixa o Flamengo após ano de ascensão e queda meteóricas
Atacante de 20 anos é vendido ao Red Bull Bragantino
Wallace Yan se despede do Flamengo e será jogador do Red Bull Bragantino após uma primeira temporada marcante no elenco profissional. Entre altos e baixos, o atacante teve início promissor e ganhou espaço, mas não conseguiu se firmar e colecionou episódios ruins na segunda metade de 2025.
O camisa 64 começou a última temporada se destacando entre o time alternativo que representou o Mais Querido nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca 2025. Mesmo saindo do banco em seis das sete partidas naquele estadual, contribuiu com quatro gols e uma assistência. O desempenho chamou atenção de Filipe Luís, com quem já havia trabalhado no sub-20.
O atacante, então, passou a alternar oportunidades entre a base e o profissional, até ser integrado de vez ao time principal em maio. Com minutos no Brasileirão e na Libertadores, o jovem foi relacionado para a disputa da Copa do Mundo de Clubes e abraçou a oportunidade. Nos Estados Unidos, Wallace Yan mostrou as credenciais não só para o torcedor rubro-negro, mas para todo o planeta.
O grande momento do camisa 64 foi, sem dúvidas, na vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Até então desconhecido por muitos, o garoto entrou no segundo tempo e deixou o dele para fechar o caixão em 3 a 1. Na partida seguinte, também saiu do banco para marcar, dessa vez no empate com o LAFC.
A boa fase rendeu a Wallace Yan a confiança de Filipe Luís. A partir do jogo contra os ingleses, o atacante foi acionado pelo técnico em dez partidas consecutivas, com três gols e uma assistência no período. O fim da sequência, contudo, foi o início da queda do jogador.
Titular no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, na Arena MRV, Wallace estampou as manchetes da eliminação. Na disputa por pênaltis, o jovem desperdiçou a cobrança decisiva, que culminou na eliminação do Flamengo no torneio.
Além do pênalti perdido, o atacante também foi destaque negativo no confronto com o Galo pelas constantes discussões com Hulk, que colocaram o temperamento do garoto em questão. Com cada vez menos chances, o camisa 64 não conseguiu demonstrar o futebol visto no Mundial.
Já em outubro, diante do Bahia, mais um momento ruim: dez minutos após entrar em campo, Wallace recebeu dois cartões amarelos e, consequentemente, foi expulso — o Flamengo já havia perdido Danilo por cartão vermelho no início do jogo. Se o jovem havia conseguido disputar 10 partidas seguidas com a explosão no Mundial, foram apenas outras 10 no restante da temporada inteira.
Números de Wallace Yan pelo Flamengo
- 37 jogos (8 titular)
- 7 gols
- 5 assistências
- 31 minutos em campo por jogo
- 96 minutos para participar de gol
- 1.1 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 6.0 finalizações para marcar
- 2 grandes chances criadas
- 31 passes decisivos (0.8 por jogo)
- 37% de conversão em grandes chances
- 51% de eficiência nos duelos
- 1.3 faltas sofridas por jogo
Com ascensão e queda meteóricas, Wallace Yan se despede do Flamengo como um jogador promissor, mas machado por inconsistências normais de um garoto. No Bragantino, terá chance de iniciar uma nova trajetória e retomar o bom futebol já apresentado.
