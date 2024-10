Maya Massafera revela romance com jogador do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro

Neste domingo (20), a influenciadora Maya Massafera surpreendeu seus seguidores ao revelar em suas redes sociais que está envolvida romanticamente com um jogador do Flamengo. Em um vídeo recente, Maya compartilhou que está "saindo com um jogador de futebol" que integra o elenco do Mengão, mas optou por manter a identidade do atleta em sigilo.

➡️André Rizek comenta estratégia de Filipe Luís: ‘Manda zap pra Jorge Jesus’

Até o momento, nenhum jogador do clube confirmou publicamente o relacionamento, deixando o público curioso sobre quem seria o possível affair. Conhecida por sua presença marcante na internet, Maya costuma compartilhar detalhes íntimos de sua vida com seus seguidores, mas desta vez escolheu não revelar mais informações sobre esse aspecto pessoal.

➡️Assista: Torcedores do Flamengo comemoram classificação no show de Bruno Mars

Quem é Maya Massafera?

Maya que ganhou destaque inicialmente como Matheus Mazzafera e recentemente compartilhou sua transição de gênero nas redes sociais, é hoje uma influenciadora digital, youtuber, apresentadora e produtora de moda. Em seus vídeos e entrevistas, ela aborda temas como identidade de gênero, estilo de vida e moda com frequência.