Benja dispara contra dupla do Corinthians após eliminação: ‘Mortos em campo’

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O apresentador Benjamin Back não perdoou os jogadores do Corinthians após a eliminação na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. Nas redes sociais, o comunicador detonou o desempenho de Matheuzinho, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Romero na Neo Química Arena, no último domingo (20).

- O Corinthians foi eliminado pelo Flamengo, que teve um jogador a menos desde os 27 minutos. Sendo que isso não fez a menor diferença para o Flamengo. Não aconteceu nada. Já vi o Corinthians ser eliminado outras vezes, mas hoje foi um time covarde, frouxo, pipoqueiro - começou Benja.

- Matheuzinho não acertou um cruzamento. O Yuri Alberto não conseguia dominar uma bola. O Garro e o Romero mortos em campo. Jogo que é para aparecer, os caras não apareceram. A torcida fez a parte dela, mas foi ridículo o que o time fez. Esse Ramón Díaz não dá - completou o apresentador.

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians agora foca na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na busca do título da Copa Sul-Americana. Em casa, o Alvinegro encara o Racing-ARG no jogo de ida da semifinal do torneio continental, na próxima quinta-feira (24).