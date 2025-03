Showbol tem reencontro entre Romário e Ronaldo Fenômeno

Romário e Ronaldo. O reencontro de dois dos maiores nomes da história do futebol brasileiro encantou o público e ex-colegas de profissão em mais uma rodada da Liga Betnacional de Showbol, na quinta-feira (20), no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Donos das equipes Romário TV e Rede Ronaldo, o Baixinho e Fenômeno roubaram a cena durante o breve bate-papo enquanto a bola rolava. A resenha ainda contou com Djalminha, organizador do evento.

- Primeiramente quero parabenizar o Djalma pela volta Showbol, um esporte que a galera sempre curtiu. Mas é rápido e cansa pra caramba. O Showbol é um esporte que dá a possibilidade de rever a galera, ex-jogadores que jogaram juntos ou se enfrentaram no passado. Isso é muito maneiro - disse Romário.

O Fenômeno, bicampeão mundial pela Seleção Brasileira (1994 e 2002) e eleito três vezes o melhor jogador do mundo, não entrou em campo, mas prestigiou a vitoriosa estreia da sua equipe, Rede Ronaldo, por 7 a 5 sobre o Botafogo. Afinal de contas, ninguém quis fazer feio na frente do "patrão", que foi o ovacionado pelos torcedores presentes em sua chegada.

"O Showbol é um esporte incrível. O Djalma sempre promoveu muito a modalidade. Quando recebi o convite, não pude deixar de participar do evento, que não tenho dúvidas de que será um grande sucesso", comentou Ronaldo.

Romário, Ronaldo e Djalminha durante jogo de Showbol (Foto: Divulgação)

Segunda rodada com clima de decisão

Após a vitória na abertura da primeira rodada do Grupo B, Rede Ronaldo e Ortega Tips voltam a campo nesta sexta-feira (21), às 16h30, valendo a liderança. Pouco depois, às 17h45, Romário TV e Botafogo buscam a reabilitação em outro esperado reencontro entre Romário e Túlio Maravilha.